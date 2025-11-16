ua en ru
В Германии разразился скандал из-за аукциона вещей жертв Холокоста

Германия, Воскресенье 16 ноября 2025 08:15
В Германии разразился скандал из-за аукциона вещей жертв Холокоста Иллюстративное фото: мемориальный музей Холокоста (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Аукцион в Германии, где планируют продавать вещи жертв Холокоста, вызвал волну возмущения и обвинений в цинизме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Аукционный дом Felzmann в городе Нойс, недалеко от Дюссельдорфа, запланировал 18 ноября провести торги под названием "Система террора. На аукционе запланировано было продать десятки документов и личных предметов людей, которых в свое время преследовал нацистский режим.

Вот только Международный комитет Освенцима (IAC) резко осудил событие и призвал немедленно его отменить.

Исполнительный вице-президент IAC Кристоф Гойбнер назвал аукцион "циничным и позорным", подчеркнув, что история жертв Холокоста "превращается в товар для наживы". Он отметил, что подобные материалы должны храниться в семьях, музеях или мемориальных комплексах, а не "оказываться под молотком".

Что именно выставлено на продажу

В каталоге Felzmann - многочисленные документы и артефакты периода 1933-1945 годов, в частности:

  • документы нацистов о принудительной стерилизации в концлагере Дахау;
  • материалы о предприятиях, которые нацисты незаконно отобрали у владельцев-евреев;
  • паспорта и удостоверения тех, кому удалось убежать от преследований в Чили или Аргентину;
  • "спасительные документы", включая форму освобождения узника концлагеря Маутгаузен;
  • три дневника неизвестного польского еврея, пережившего войну.

Особое возмущение вызвали поношенные желтые звезды Давида из Бухенвальда и нарукавные повязки с этой же символикой - личные вещи жертв, которые специалисты считают абсолютно недопустимыми для продажи.

Кроме того, на торгах есть пропагандистские материалы Третьего Рейха: нацистские буклеты, плакаты и другие предметы того времени.

Скандал вокруг аукциона усилил дискуссию в Германии относительно этики торговли историческими артефактами, особенно такими, которые непосредственно связаны с трагедией Холокоста.

Комитет Освенцима подчеркнул: продажа личных вещей жертв - это не просто неуважение, а "коммерческая эксплуатация страдания".

Напомним, что Международный день памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году были освобождены узники концлагеря Аушвиц в польском Освенциме.

Кстати, историк Анатолий Подольский объяснил, почему сталинский режим тоже ответственен за преступления Холокоста.

