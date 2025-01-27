Многие города из-за преступлений нацистов остались без еврейских общин, – историк
Мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году были освобождены узники концлагеря Аушвиц в польском Освенциме. Эта дата напоминает о миллионах евреев и других жертв нацистского террора, а также служит предостережением для человечества, чтобы подобные трагедии не повторялись.
Что произошло с еврейскими общинами в Украине из-за преступлений нацистов в интервью РБК-Украина рассказал историк Анатолий Подольский.
Он отмечает, что до Второй мировой войны в Украине крупнейшие еврейские общины существовали во Львове, Одессе, Киеве, Днепропетровске и Харькове. Однако в результате нацистского геноцида большинство из них были уничтожены. Символом этих ужасных преступлений стал Бабий Яр в Киеве, хотя места массовых расстрелов евреев – так называемые "Бабьи Яры" – разбросаны по всей Украине.
В Восточной Галичине, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях, в Дрогобыче существовали большие еврейские общины. В Восточной Галиции было убито около 400 тысяч евреев. На Волыни, в городах Луцк, Ровно и их окрестностях, погибли около 120 тысяч человек. Часть людей казнили на месте, других депортировали в лагеря смерти Белжец и Собибор в Польше.
Из-за этих преступлений многие украинские города и городки остались без еврейских общин, ведь на момент прихода нацистов местное еврейское население было массово истреблено. В целом исследователи зафиксировали около 2000 мест массовых захоронений украинских евреев.
Впрочем, евреям, пережившим Холокост, часто удавалось выжить благодаря украинцам, которые, рискуя собственной жизнью, спасали своих соседей и сограждан. Их называют Праведниками народов мира.
Напомним, нацисты устроили геноцид еврейского народа. Несмотря на то, что уже прошел не один десяток лет со времени, когда массово истребляли людей, те события до сих пор нагоняют ужас. РБК-Украина сделало подборку фильмов о Холокосте, которые помогут лучше понять, что происходило в те времена.
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