Скандал у німецькому кіно: 14 знаменитостей позбавили нагород через співпрацю з нацистами

Німеччина, Четвер 20 листопада 2025 06:20
UA EN RU
Скандал у німецькому кіно: 14 знаменитостей позбавили нагород через співпрацю з нацистами Ілюстративне фото: політичні настрої в Німеччині (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Німецька кіноасоціація позбавила 14 видатних діячів почесних медалей через їхнє нацистське минуле.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Spiegel.

Серед тих, кого торкнулися ці рішення, - відома режисерка пропаганди Лені Ріфеншталь, актор Гайнц Рюманн, колишній директор Берлінського кінофестивалю Альфред Бауер, режисер Август Арнольд, кінодіва Ольга Чехова та кінорежисер Людвіг Вальдляйтнер.

Всі вони були класифіковані Мюнхенським інститутом сучасної історії (IfZ) як "заплямовані нацистським минулим" або "нацистсько-сумісні".

Виняток зробили лише для Гільмара Гофмана, який після 1945 року активно виступав за критичний аналіз нацистського минулого та пропагував мистецькі контрапункти до спадщини нацистського кіно. Виконавча рада SPIO оцінила його діяльність як доказ того, що люди можуть змінюватися, і надала йому більш нюансовану оцінку.

Дослідження історичного минулого SPIO замовила до свого 100-річчя, частково у відповідь на зростання правоекстремістських настроїв у сучасному німецькому суспільстві. Президент асоціації Петер Шауерте підкреслив, що розслідування дозволить винести об’єктивні висновки та зробити правильні кроки щодо проблемного минулого організації.

До речі, в майбутньому SPIO планує відмовитися від нинішньої почесної медалі і запровадити нову премію, яка не лише відзначатиме видатні досягнення в кіно, а й соціально-політичну відданість демократії та верховенству права.

Асоціація SPIO об’єднує 14 професійних об’єднань і представляє понад 1400 компаній німецької кіноіндустрії, прагнучи підвищити її якість, різноманітність та міжнародне визнання.

До слова, аукціонний дім Felzmann у Нойсі, неподалік Дюссельдорфа, планував 18 листопада провести торги під назвою "Система терору. Том ІІ", під час яких мали виставити на продаж десятки документів і особистих речей, що належали жертвам нацистського переслідування.

Нагадаємо, що Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 27 січня. У цей день у 1945 році було звільнено в’язнів концтабору Аушвіц в польському Освенцимі.

