Европейский институт омбудсмена дал отписку после вывоза украинских детей в РФ, - Лубинец

Европейский институт омбудсмена предоставил формальную отписку на обращение Украины о преступных действиях исполнительного секретаря этой организации Йозефа Зигеле, вывезшего в Россию двух украинских детей.

Об этом сказал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Радио NV.

"Действительно, у нас позорный случай, мы с этим отдельно разбираемся. Он не просто член этой организации, он исполнительный секретарь, этот Йозеф Зигеле. Он представитель Австрии. И мы получили информацию, что он лично забрал двух украинских детей с территории Австрии, которые там находились абсолютно законным способом", - рассказал Лубинец.

Он сообщил, что речь идет о детях из Луганщины, временно проживавших во Львовской области и со всеми письменными разрешениями родителей были вывезены в Австрию, где стали на консульский учет и находились в Австрии законным способом.

"Господин Зигеле их забирает (мы сейчас разбираемся, как он это сделал) и физически доставляет в Россию. Вероятно, он это сделал самолетом через Анкару. Прилетел в Москву, где лично их передал представителям РФ. То есть, знаете, такая доставка по вызову украинских детей с территории Европы прямо в Москву", - отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что сразу обратился к президенту организации Драгону Милкову с требованием созвать заседание и исключить Зигеле из организации.

Вместе с тем, на все письма украинского омбудсмена поступили формальные отписки, после чего Лубинец написал открытое письмо всем членам этой организации с предложением выйти из ее рядов.

Лубинец публично разрезал свой членский билет в знак протеста и поблагодарил омбудсменов Латвии и Литвы, которые так же вышли из организации.

"Я хотел бы поблагодарить омбудсменов Латвии, Литвы, которые уже вышли из этой организации. И я знаю, что сейчас готовится ряд других наших коллег, которые тоже будут выходить из этой организации. Считаю, что все, кто своими действиями могут в каком-то смысле поддерживать связь со страной-террористкой должны тогда публично об этом говорить. И пусть общество их стран дает им оценку", - отметил омбудсмен.

По его информации, власти Австрии быстро отреагировали на скандал. В настоящее время открыто уголовное производство, Зигеле приостановили адвокатское удостоверение, у него также изъята проверяемая сейчас компьютерная техника.

"Я надеюсь, что Зигеле будет на скамье подсудимых как человек, который непосредственно участвовал в похищении двух украинских детей. А именно так я трактую эту ситуацию. Он физически похитил украинских детей и передал их представителям страны-террориста РФ", - подчеркнул Лубинец.