Скандал в Кубке Украины: "Шахтер" обвиняет судей в отмене чистого гола

Действующий обладатель Кубка Украины "Шахтер" с победы над любительским клубом "Полесье" Ставки стартовал в новом розыгрыше турнира. Главной темой поединка стало судейство, которое резко раскритиковал генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Сергея Палкина в Facebook .

Дебютный гол Мейреллиша и незасчитанный мяч Изаки

На 1/16 финала Кубка Украины "Шахтер" одержал минимальную победу 1:0 над "Полесьем" Ставки. Победный гол забил в конце первого тайма летний новичок дончан Лука Мейреллиш, для которого это был дебют в составе украинского клуба.

Еще один новичок "Шахтера" Изаки дважды отличился в воротах соперника, но оба его взятия ворот арбитры отменили.

На 51-й минуте хавбек забил после атаки, которую судьи остановили из-за офсайда у партнера по команде. А на 74-й минуте бразилец замкнул подачу Винисиуса Тобиса с близкого расстояния.

Несмотря на то, что повторы свидетельствуют о голе грудью, главный арбитр Дмитрий Евтухов зафиксировал игру рукой и назначил свободный удар в пользу "Полесья".

"Это был бы дебют мечты - забить за "Шахтер". Но, к сожалению, судья не засчитал его. Я забил чистый гол, мяч не попал в руку", - прокомментировал Изаки для клубной пресс-службы.

Резкая реакция Сергея Палкина

Незасчитанный гол Изаки вызвал бурную реакцию руководства "Шахтера". Генеральный директор клуба Сергей Палкин заявил о "системности" судейских ошибок против дончан.

"Третий матч в этом сезоне судьи принимают скандальные решения против "Шахтера". Сегодня отменили чистый гол Изаки. Это уже превращается в системность. Вопрос один: кто заказчик? Я ожидаю немедленной реакции тех, кто отвечает за судейство в нашей стране", - сказал Палкин.

Позже функционер прокомментировал и матч "Александрия" - "Динамо", где, по его словам, арбитры также допустили серьезную ошибку в пользу киевлян.

Палкин опубликовал видео, на котором футболист "Динамо" Тиаре играет рукой в собственной штрафной площадке, но пенальти не назначили.

"Вот пример из матча в Александрии: игрок в зеленой форме ("Динамо") в штрафной площадке во время удара выставляет руку и отбивает мяч, который летел в ворота. Но судья пенальти не назначает. Очередная системная ошибка... Так кто заказчик судейского беспорядка?", - написал он в Facebook.

Результаты 1/16 финала Кубка Украины (17 сентября)