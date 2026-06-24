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Многодетного отца 9 дней держали в подвале ТЦК Николаевской области, дело дошло до суда

17:05 24.06.2026 Ср
2 мин
Следователи показали подвал, в котором могли держать мужчину
aimg Мария Науменко
Многодетного отца 9 дней держали в подвале ТЦК Николаевской области, дело дошло до суда Фото: работники ДБР проводят следственные действия по делу о должностных лицах ТЦК в Николаевской области (dbr.gov.ua)
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После мобилизационных мероприятий многодетный отец оказался в одном из ТЦК Николаевской области, где, по данным следствия, его незаконно удерживали и избивали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

По данным следствия, в конце 2025 года во время мобилизационных мероприятий в ТЦК доставили многодетного отца, который воспитывает пятерых детей и имел проблемы со здоровьем. После принудительного прохождения военно-врачебной комиссии он был признан годным к военной службе.

В ДБР отметили, что две воинские части отказались принимать мужчину из-за состояния здоровья. После этого, по версии следствия, чиновники центра комплектования решили добиться его мобилизации любой ценой.

Что установило следствие

Правоохранители установили, что потерпевшего в течение девяти дней незаконно содержали, в том числе в подвальном помещении. По данным следствия, к нему применялось физическое насилие и психологическое давление.

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Мужчину якобы заставляли согласиться на мобилизацию "добровольно" или подписать документы об отсутствии претензий к работникам ТЦК.

Многодетного отца 9 дней держали в подвале ТЦК Николаевской области, дело дошло до суда

Фото : подвальное помещение, где, по данным следствия, незаконно содержали потерпевшего (dbr.gov.ua)

Уволили его только после того, как увидели многочисленные отеки и другие телесные повреждения. После этого мужчина обратился за медицинской помощью.

Согласно материалам дела, пострадавший получил сотрясение головного мозга, перелом руки и ребра, многочисленные ссадины, а также инфицированные раны от связывания.

Кого будут судить

Перед судом предстанут исполняющий обязанности начальника четвертого отдела Вознесенского районного ТЦК и СП Николаевской области и двое его подчиненных.

Им инкриминируют пытки и незаконное лишение свободы, совершенные группой лиц. В случае доказательства вины обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее в Одесской области ДБР задержали шестерых работников районного ТЦК и трех их сообщников , подозреваемых в похищении и пытках мужчин во время мобилизационных мероприятий.

Всем фигурантам объявили подозрения, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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