Скандал с тарифами на воду. После критики Зеленского могут изменить состав Нацкомиссии

В правительстве Украины крайне возмущены решениями Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о повышении тарифов на водоснабжение и граничных цен на электроэнергию (прайс-кепы) для промышленности. Свою реакцию на действия НКРЭКУ премьер-министр и министр энергетики высказали 1 июля. Сами решения были приняты несколько дней назад. Тарифы на воду подняли 29 июня, прайс-кепы – 27 июня.

До субботы никакой реакции на решение регулятора не было. Но вечером 1 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение "неприемлемы" и "идут вразрез" с политикой правительства.

"Решения не согласованы с правительством. Во время войны мы должны действовать единой командой, особенно в таких чувствительных областях, как энергетика и тарифообразование", – отметил премьер. Он сообщил, что дал поручение министру энергетики и инфраструктуры провести консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений.

Вслед за ним министр энергетики Герман Галущенко назвал повышение тарифов необоснованными и упрекнул регулятора в том, что вопрос не обсуждался с Минэнерго и другими представителями правительства. "Решение НКРЭКУ о повышении тарифа на водоснабжение для населения необоснованно и не отвечает условиям военного времени", – заявил министр энергетики.

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сказал, что действия НКРЭКУ "позорны" и "непрофессиональны". "Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения. Правительству поручено представить ответные решения. Они будут", – заявил глава государства.

Повышение тарифов не могло быть неожиданным

Повышение тарифов на воду не могло быть неожиданным для правительства. Оно прошло все необходимые процедуры обсуждения. Регулятор еще в марте сообщал о необходимости повысить стоимость услуг на водоснабжение и водоотведение из-за сокращения потребления этих услуг и роста отдельных составляющих в структуре тарифов – электроэнергии, реагентов, горюче-смазочных материалов. Тогда прорабатывался вопрос о повышении в два этапа – с 1 апреля и с 1 июля 2023.

В мае в НКРЭКУ подтвердила свои планы. Там заявили, что уровень повышения тарифов на воду может быть даже выше, чем планировали, из-за ожидаемого роста граничных цен на электроэнергию для промышленности (прайс-кепов). Электроэнергия в стоимости услуг по водоснабжению занимает до 40%. Разница в тарифах для водоканалов за прошлый год составляла порядка 34 млрд гривен и после повышения стоимости электроэнергии расходы должны увеличиться еще больше.

Прайс-кепы подняли 27 июня. Галущенко заявил, что и это решение было принято без необходимого обсуждения с правительством. По информации РБК-Украина, в конце мая у Минэнерго не было претензий к планам регулятора повысить граничные цены на э/э. Но тогда в проектах документов их уровень был ниже, чем в финальном решении.

"Предложение о новом уровне прайс-кепов, озвученное с голоса одним из членов Комиссии (на заседании 27 июня – ред.) и затем принятое, принципиально отличается от предыдущего предложения, которое было предметом публичного обсуждения с привлечением ключевых энергокомпаний страны", – заявил Галущенко.

Прайс-кепы в итоге пришлось увеличить больше чем планировали из-за необходимости создать условия для импорта электроэнергии.

В Минэнерго, по словам источников в правительстве, ожидали от НКРЭКУ не повышения прайс-кепов, а полной их отмены. "После отмены прайс-кепов хотели посмотреть, как рынок отреагирует, а потом уже действовать соответственно развитию ситуации. Летом это можно было сделать без особых рисков. Если бы цены резко выросли, то регулятор смог бы вернуть прайс-кепы", – сказал собеседник издания, знакомый с ситуацией. Но НКРЭКУ все-таки не рискнула отменять прайс-кепы, опасаясь резкого скачка цен на электроэнергию.

В ведомстве Германа Галущенко утверждают, что в последнее время случаи, когда НКРЭКУ принимает решения без согласования с правительством участились. Кроме изменения прайс-кепов и тарифов на воду, называют повышение в мае в два этапа тарифов на услуги по распределению электроэнергии для региональных операторов системы распределения (ОСР, облэнерго).

Однако НКРЭКУ – это независимый регулятор. Ни правительство, ни президент не могут контролировать его работу и указывать, что, когда и как делать. Но критика от руководства страны вынудила регулятора все-таки пересмотреть ранее принятые решения.

3 июля на внеочередном заседании НКРЭКУ повышение тарифов на воду было отменено. "Верховный Главнокомандующий (президент, - ред.) выразился против решения о пересмотре тарифов на водоснабжение и водоотведение, что является достаточным основанием для отмены принятого комиссией решения. При этом премьер-министр Украины обратил внимание на необходимость проведения дополнительных консультаций по такому решению", - заявил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский (фото nerc.gov.ua)

Если тарифы на воду можно отменить, то с прайс-кепам сложнее – они уже начали действовать с 30 июня. Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что в регионах ситуация с деньгами из-за разницы в тарифах очень серьезная. "Вы (центральная власть - ред.) требуете, чтобы поставляли горячую воду и отопление по фиксированным тарифам, а газ покупается по космической цене, стоимость электроэнергии повышается, а откуда деньги? Единственный источник поступлений – потребитель", – отметил эксперт.

Он считает что прайс-кепы надо вообще отменить, поскольку они искажают рынок. "Прайс-кепы устанавливают неверный ориентир. Никаких торгов не идет – все ставят цену по прайс-кепу. Это не позволяет понять какая реальная цена сейчас, чтобы можно было на нее среагировать – или увеличить генерацию, или уменьшить. Они (прайс-кепы - ред) не дают рынку нормально функционировать, не позволяют "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" хоть что-то заработать", – отметил Рябцев.

Состав НКРЭКУ планируют изменить

Основная цель всего этого скандала с тарифами - сменить состав НКРЭКУ. Такое мнение изданию высказали несколько источников, как в правительстве, так и в самом регуляторе.

Основанием для смены членов регулятора может стать закон, имплементирующий в национальное законодательство Регламент ЕС №1227/2011 о добродетельности и прозрачности на оптовом энергетическом рынке (REMIT).

Галущенко в своем заявлении отметил, что этот закон устанавливает "новые высокие стандарты" в деятельности НКРЭКУ. При этом, подчеркнув, что последние решения регулятора "не отвечают таким стандартам".

Закон фактически расширяет полномочия комиссии, а ее члены были назначены под другие, более узкие полномочия. "Следовательно, при более широких полномочиях требования к членам комиссии должны быть несколько другими", – отметил собеседник, знакомый с процессом обсуждения вопроса о возможной смене состава регулятора.

Но НКРЭКУ – независимый орган, и для увольнения нужны более конкретные причины, которые определены законом о регуляторе. Одна из наиболее вероятных из этого перечня – добровольная отставка. "Конечно, к членам регулятора могут просто обратиться с просьбой написать заявления, и они уже будут решать как быть", – предположил собеседник.

Заседание НКРЭКУ (фото nerc.gov.ua)

Есть и другие варианты. НКРЭКУ состоит из 7 членов. Полномочия одного из них – Алексея Магды – закончились 1 июля. На его место уже проведен конкурс, победителями отобраны Михаил Бно-Айриян и Михаил Косянчук. Но Кабмин еще не принял решение о назначении.

Трое членов комиссии – Ольга Бабий, Руслан Кайдаш, Валерий Тарасюк – назначены указом президента в октябре 2019 года. Назначение было временным – на 3 месяца, до проведения конкурса. Этот срок давно истек, а люди до сих пор работают. Кстати, некоторые эксперты и источники издания в правительстве отмечают, что позиция именно временно назначенных членов часто противоречит позиции Офиса президента.

Кроме того, действует указ президента от июня 2020 года о ротации членов комиссии. В их числе те же Бабий, Кайдаш, Тарасюк, а также Дмитрий Коваленко. Замена этих четырех членов должна произойти не позже июля 2025 года. То есть сейчас их полномочия могут быть прекращены по ротации в любой момент. Взамен могут быть временно назначены новые члены – до проведения конкурса.

Для увольнения главы комиссии Константина Ущаповского и еще одного члена Александра Формагея видимых поводов пока нет. Но состав комиссии может быть заменен не полностью, а частично.