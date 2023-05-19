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Регулятор планирует пересмотреть тарифы на распределение электроэнергии для облэнерго

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Пятница 19 мая 2023 16:18
Регулятор планирует пересмотреть тарифы на распределение электроэнергии для облэнерго Фото: регулятор планирует пересмотреть тарифы на распределение электроэнергии для облэнерго (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

На следующей неделе Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует пересмотреть операторам системы распределения (ОСР) тарифы на распределение электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы к заседанию НКРЭКУ, которое назначено на 23 мая.

Согласно им, почти всем операторам системы распределения, которым установлены тарифы по стимулирующему тарифообразованию и за "Расходы+", увеличить тариф планируется в два этапа: на июнь и на июль-декабрь.

Отмечается, что тарифы на второе полугодие 2023 будут установлены с учетом расходов недополученных ОСРами в апреле-мае.

Однако для ОСР, работающих в регионах, где ведутся боевые действия, действующий тариф будет продлен до конца июня. На второе полугодие их тариф будет установлен на уровне второго этапа повышения.

Напомним, по подсчетам Киевской школы экономики, вражеские обстрелы нанесли $8,3 млрд ущерба украинской энергоинфраструктуре.

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Электроэнергия
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