Пояс Усика теперь без флага РФ: почему WBC изменила чемпионский трофей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

С логотипа WBC убрали флаг РФ. Вместо этого добавили флаг Саудовской Аравии. Таким образом отметили вклад страны в развитие и популяризацию бокса.

"Пояс WBC - это сокровище, которое представляет лучшее в боксе. Для нас большая честь представить шестую генерацию этого символа совершенства нашим чемпионам и всем поклонникам этого вида спорта. Этот редизайн является свидетельством нашего желания и в дальнейшем лидировать в спорте и представлять боксеров во всем мире", - прокомментировал изменения в дизайне глава организации Маурисио Сулейман.

Отметим, что чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе принадлежит украинцу Александру Усику. Он завоевал его в мае 2024 года, одолев в аравийском Эр-Рияде британца Тайсона Фьюри, которому принадлежал трофей. В декабре украинец защитил этот и другие свои пояса, повторно одолев соперника в реванше.

Фото: Новый пояс WBC (wbcboxing.com)

WBC: что известно

WBC (World Boxing Council) - Всемирный боксерский совет, основанный в 1963 году. Стал второй после WBA (World Boxing Association) организацией, определяющей чемпионов мира по профессиональному боксу. Сейчас разыгрывает чемпионские пояса в 18-ти весовых категориях.

Украинцы-чемпионы мира по версии WBC