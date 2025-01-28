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Пояс Усика теперь без флага РФ: почему WBC изменила чемпионский трофей

Вторник 28 января 2025 12:51
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Пояс Усика теперь без флага РФ: почему WBC изменила чемпионский трофей Фото: Пояс WBC у украинского чемпиона (wbcboxing.com)
Автор: Андрей Костенко

Всемирный боксерский совет (WBC) принял новый дизайн чемпионского пояса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

С логотипа WBC убрали флаг РФ. Вместо этого добавили флаг Саудовской Аравии. Таким образом отметили вклад страны в развитие и популяризацию бокса.

"Пояс WBC - это сокровище, которое представляет лучшее в боксе. Для нас большая честь представить шестую генерацию этого символа совершенства нашим чемпионам и всем поклонникам этого вида спорта. Этот редизайн является свидетельством нашего желания и в дальнейшем лидировать в спорте и представлять боксеров во всем мире", - прокомментировал изменения в дизайне глава организации Маурисио Сулейман.

Отметим, что чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе принадлежит украинцу Александру Усику. Он завоевал его в мае 2024 года, одолев в аравийском Эр-Рияде британца Тайсона Фьюри, которому принадлежал трофей. В декабре украинец защитил этот и другие свои пояса, повторно одолев соперника в реванше.

Пояс Усика теперь без флага РФ: почему WBC изменила чемпионский трофей

Фото: Новый пояс WBC (wbcboxing.com)

WBC: что известно

WBC (World Boxing Council) - Всемирный боксерский совет, основанный в 1963 году. Стал второй после WBA (World Boxing Association) организацией, определяющей чемпионов мира по профессиональному боксу. Сейчас разыгрывает чемпионские пояса в 18-ти весовых категориях.

Украинцы-чемпионы мира по версии WBC

  • Александр Усик (супертяжелый вес) - с 2024-го года
  • Виталий Кличко (супертяжелый) - 2004-2005, 2008-2013
  • Александр Усик (первый тяжелый) - 2018-2019
  • Александр Гвоздик (полутяжелый) - 2018-2019
  • Виктор Постол (первый полусредний) - 2015-2018
  • Василий Ломаченко (легкий) - 2019

Ранее Усик пообещал забить гол в ворота киевского "Динамо" после окончания карьеры.

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