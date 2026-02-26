Скандал из-за лжи Сийярто: венгерского дипломата второй раз за день "вызвали на ковер"

МИД Украины второй раз за день вызвал временного поверенного Венгрии после "лживых тезисов" венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий в комментарии журналистам.

"Поскольку министр Сийярто распространил лживые тезисы и полностью исказил содержание встречи с временным поверенным Венгрии в МИД Украины, венгерский дипломат был повторно вызван в Министерство иностранных дел", - сказал он.

Тихий отметил, что на второй встрече, которая состоялась всего через несколько часов после первой, дипломата предупредили о недопустимости искажения содержания разговоров, "с призрачной надеждой, что со второго раза до Будапешта дойдет не искаженное содержание".

По словам представителя МИД, с украинской стороны во время встреч не было никаких сигналов о том, что "возобновление поставок нефти в направлении Венгрии через нефтепровод "Дружба" заблокировано по политическим причинам".

Он отметил, что предметом разговора были заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о потенциальных угрозах критической энергетической инфраструктуре Венгрии.

Тихий сообщил, что до венгерской стороны было доведено, что Украина готова предоставить Венгрии помощь для защиты ее объектов.

"Украинская сторона предложила задействовать оперативные каналы обмена информацией и координации между соответствующими органами обеих стран, ответственными за защиту критической инфраструктуры. Конечно, если заявления Орбана основаны на фактах, а не фантазиях", - сказал он.