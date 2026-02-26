ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Скандал через брехню Сійярто: угорського дипломата вдруге за день "викликали на килим"

Україна, Четвер 26 лютого 2026 21:05
UA EN RU
Скандал через брехню Сійярто: угорського дипломата вдруге за день "викликали на килим" Фото: Петер Сійярто, міністр закордонних справ Угорщини (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

МЗС України вдруге за день викликало тимчасового повіреного Угорщини після "брехливих тез" угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник МЗС Георгій Тихий в коментарі журналістам.

Читайте також: "Відкрийте "Дружбу": Орбан написав листа Зеленському

"Оскільки міністр Сійярто поширив брехливі тези та повністю спотворив зміст зустрічі з тимчасовим повіреним Угорщини в МЗС України, угорського дипломата було повторно викликано до Міністерства закордонних справ", - сказав він.

Тихий зазначив, що на другій зустрічі, яка відбулася лише за кілька годин після першої, дипломата попередили про неприпустимість перекручування змісту розмов, "з примарною надією, що з другого разу до Будапешта дійде не спотворений зміст".

За словами речника МЗС, з українського боку під час зустрічей не було жодних сигналів про те, що "відновлення постачання нафти в напрямку Угорщини через нафтопровід "Дружба" заблоковано з політичних причин".

Він наголосив, що предметом розмови були заяви угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана щодо потенційних загроз критичній енергетичній інфраструктурі Угорщини.

Тихий повідомив, що до угорської сторони було доведено, що Україна готова надати Угорщині допомогу для захисту її об’єктів.

"Українська сторона запропонувала задіяти оперативні канали обміну інформацією та координації між відповідними органами обох країн, відповідальними за захист критичної інфраструктури. Звісно, якщо заяви Орбана засновані на фактах, а не фантазіях", - сказав він.

Що передувало

Сьогодні, 26 лютого, Сійярто заявив, що Україна нібито вимагає грошей і постачання зброї в обмін на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Його слова пролунали після того, як тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні викликали в МЗС.

Він зазначив, що українці нібито визнали, що трубопроводи "закриті з політичних причин". За його словами, Україна нібито визнала, що немає "жодних фізичних або технічних причин" для того, щоб не відновлювати постачання, що "це виключно політичні причини".

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Угорщина Дружба
Новини
Інтенсивність обстрілів падає. Що насправді відбувається з ракетним арсеналом РФ
Інтенсивність обстрілів падає. Що насправді відбувається з ракетним арсеналом РФ
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі