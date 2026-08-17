Трамп поручил сократить военные учения с Южной Кореей из-за отношений с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону сократить масштаб военных учений с Южной Кореей. Причиной тому стали его отношения с лидером КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Белого дома в Truth Social .

"Исходя из моих очень хороших отношений с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, я недоволен тем фактом, что Соединенные Штаты давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей", - заявил Трамп.

По его словам, эти учения стоят дорого и в большей мере финансируются за счет США. Помимо этого, они посылают "совершенно неуместный и враждебный сигнал стране", которая, "пока Трамп был президентом, вела себя безобидно и уважительно".

"Поэтому, поскольку отменить их уже поздно, я поручил министру обороны Питу Хегсету существенно сократить объем совместных военных учений", - пишет президент США.

Резюмируя Трамп добавил, что недавно спросил президента Южной Кореи о том, хотел ли бы Сеул присоединится к США в вопросе денуклеаризации Ирана, на что получил отказ. При этом он отметил, что сокращение масштаба военных учений не связано с этим отказом.