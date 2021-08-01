Скандал з білоруською спортсменкою в Токіо: представник МОК зустрівся з Тимановською
Міжнародний олімпійський комітет взяв на контроль ситуацію з білоруською спортсменкою Христиною Тимановською, яку її олімпійська збірна намагалася силою повернути в Мінськ. МОК та організатори Олімпіади-2020 супроводжують її.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МОК у Twitter.
Представники МОК та Олімпіади напряму поговорили з Тимановською. Спортсменка заявила, що зараз почувається у безпеці. Тимановська працює з владою аеропорту Токіо, її також супроводжує представник ОІ-2020.
"МОК та організатори Олімпіади-2020 продовжують переговори з Тимановською та владою, щоб визначити наступні кроки найближчими днями", - заявили в комітеті.
Нагадаємо, білоруська збірна вирішила силою повернути Тимановську в Мінськ після того, як вона розкритикувала білоруських чиновників. Її силою відвезли в аеропорт та планували посадити на літак, але вона встигла звернутися за допомогою до поліції.
Наразі відомо, що Тимановська перебуває в аеропорту Токіо, а польські дипломати вже погодилися надати їй консульську та правову допомогу.
Додамо, на скандал зі спортсменкою вже відреагувала опозиціонерка Світлана Тихановська. Вона закликала МОК розслідувати порушенням прав спортсменів білоруським Національним олімпійським комітетом.