Польща погодилася надати консульську допомогу білоруській спортсменці в Токіо

Посольство Польщі в Токіо погодилося надати правову та консульську допомогу білоруській спортсменці Христині Тимановській. Національний олімпійський комітет Білорусі намагається силою повернути спортсменку в Мінськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруську опозиційну організацію " Народне антикризове управління ".

Організація вела переговори з дипломатичними представництвами Польщі та Австрії щодо допомоги Тимановській. Наразі відомо, що надати допомогу білоруській спортсменці погодилися польські дипломати.

"МЗС Польщі вже дало відповідне доручення консулу Польщі в Токіо, з яким вже встановлює зв'язок білоруська діаспора в Японії", - повідомило НАУ.

За даними організації, зараз Тимановська перебуває в аеропорту під захистом поліції. В аеропорту також перебувають представники білоруського НОК, які намагаються повернути Тимановську в олімпійське поселення.

Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що на ситуацію з Тимановською вже відреагував Міжнародний олімпійський комітет. Наразі МОК вивчає ситуацію зі спортсменкою та чекає пояснень від білоруських чиновників.