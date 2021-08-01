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Польща погодилася надати консульську допомогу білоруській спортсменці в Токіо

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Токіо, Неділя 01 серпня 2021 17:22
Польща погодилася надати консульську допомогу білоруській спортсменці в Токіо Фото: Христина Тимановська, білоруська спортсменка (facebook.com/blr.athletics)
Автор: Дмитро Левицький

Посольство Польщі в Токіо погодилося надати правову та консульську допомогу білоруській спортсменці Христині Тимановській. Національний олімпійський комітет Білорусі намагається силою повернути спортсменку в Мінськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруську опозиційну організацію "Народне антикризове управління".

Організація вела переговори з дипломатичними представництвами Польщі та Австрії щодо допомоги Тимановській. Наразі відомо, що надати допомогу білоруській спортсменці погодилися польські дипломати.

"МЗС Польщі вже дало відповідне доручення консулу Польщі в Токіо, з яким вже встановлює зв'язок білоруська діаспора в Японії", - повідомило НАУ.

За даними організації, зараз Тимановська перебуває в аеропорту під захистом поліції. В аеропорту також перебувають представники білоруського НОК, які намагаються повернути Тимановську в олімпійське поселення.

Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що на ситуацію з Тимановською вже відреагував Міжнародний олімпійський комітет. Наразі МОК вивчає ситуацію зі спортсменкою та чекає пояснень від білоруських чиновників.

Більше про ситуацію з Тимановською читайте на РБК-Україна.

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