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Скалецька: для евакуації з Уханя аналізують 12 об'єктів

Новини » Надзвичайні події     18.02.2020 - 18:17
Скалецька: для евакуації з Уханя аналізують 12 об'єктів
Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

Українців евакуюють через спалах коронавірусу

На сьогодні на етапі підготовки та аналізу знаходяться 12 об'єктів для розміщення евакуйованих з Уханя українців. Про це на брифінгу заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, на сьогодні триває підготовка об'єктів, на яких можуть розмістити евакуйованих через коронавірус.

"На етапі підготовки та аналізу 12 об'єктів", - зазначила Скалецька.

Крім того, глава ДСНС Микола Чечоткін заявив, що розміщення буде залежати від того, яка кількість людей разом з екіпажем буде в літаку.

"Зараз завершується підготовка місць обсервації, вони будуть визначені найближчим часом", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак з евакуйованими через коронавірус прилетить до України в четвер, 20 лютого. Літак, який буде проводити евакуацію українців з Китаю, вилетить з Києва в середу, 19 лютого, о 02:50.

У МЗС України повідомили, що борт евакуює також громадян Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії. Загалом очікується евакуація 36 іноземців.

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