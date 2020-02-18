Скалецкая: для эвакуации из Уханя анализируют 12 объектов

Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Украинцев эвакуируют из-за вспышки коронавируса

На сегодня на этапе подготовки и анализа находятся 12 объектов для размещения эвакуированных из Уханя украинцев. Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, на сегодня продолжается подготовка объектов, на которых могут разместить эвакуированных из-за коронавируса.

"На этапе подготовки и анализа 12 объектов", - отметила Скалецкая.

Кроме того, глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что размещение будет зависеть от того, какое количество человек вместе с экипажем будет в самолете.

"Сейчас завершается подготовка мест обсервации, они будут определены в ближайшее время", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет с эвакуированными из-за коронавируса прилетит в Украину в четверг, 20 февраля. Самолет, который будет проводить эвакуацию украинцев из Китая, вылетит из Киева в среду, 19 февраля, в 02:50.

В МИД Украины сообщили, что борт эвакуирует также граждан Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании. Все ожидается эвакуация 36 иностранцев.