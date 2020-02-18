У SkyUp уточнили час прильоту літака з евакуйованими з Китаю українцями

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За словами гендиректора SkyUp, в компанії відібрали три екіпажі, які будуть задіяні в рейсі

Генеральний директор української авіакомпанії SkyUp Євген Хайнацький заявив, що літак з евакуйованими з Китаю українцями прилетить в Україну в четвер, 20 лютого. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у компанії відібрали три екіпажі, які будуть задіяні в рейсі.

"SkyUp готова до виконання цього рейсу. Ми вибрали три екіпажі, які будуть задіяні в цьому рейсі. Літак повертається в Україну 20 (лютого - ред.) числа приблизно в 8 ранку. Екіпаж буде максимально відокремлений від пасажирів", - заявив Хайнацький.

При цьому Хайнацький додав, що літак, який буде проводити евакуацію громадян з Китаю, вилетить з Києва в середу, 19 лютого, о 02:50.

У свою чергу, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Чечоткін зазначив, що всі структури Міністерства внутрішніх справ готові до виконання своїх завдань та забезпечення охорони місця проведення обсервації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна евакуює з Китаю громадян понад 10 країн. Зокрема, із запитом про допомогу в евакуації звернулися Норвегія, Ізраїль, Білорусь, Іспанія, Чорногорія, Аргентина, Домініканська Республіка, Еквадор, Коста-Ріка, Панама та інші країни.

Раніше також повідомлялося, що евакуйованих з Китаю українців візьмуть під цілодобову охорону.