В Мелітополі окупанти викрали голову районної ради
Російські окупанти продовжують терор в Мелітополі. Цього ж разу викрали голову районної ради Прийму Сергія Миколайовича.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання РИА-М.
Загарбники вдаються до викрадення представників законно обраної влади й активістів:
- 11 березня був викрадений міського голову Івана Федорова;
- 12 березня була викрадена активістку Ольгу Гайсумова.
Сьогодні ж, о 7:30 ранку, російські окупанти прийшли до дому "з обшуком" до голови районної ради Прийми Сергія Миколайовича. Загарбники відібрали у нього документи, мобільні пристрої та вимагали паролі від них.
Після цього голову районної ради забрали.
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