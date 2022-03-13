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Під Донецьком окупанти обстріляли житлові будинки і школу (фото)

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Донецька область, Неділя 13 березня 2022 18:18
Під Донецьком окупанти обстріляли житлові будинки і школу (фото) Окупанти обстріляли житлові будинки й школу у Вугледарі (dn.npu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська і далі продовжують руйнувати українські міста. Зокрема, у місті Вугледар Донецької області мінометним вогнем ворог накрив житлові квартали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Зокрема, поліцейські детально документують воєнні злочини росіян.

Правоохоронці уточнили, що руйнувань зазнали 4 багатоповерхівки у Вугледарі. Снаряд влучив й на територію місцевої школи. За попередніми даними, постраждалих немає.

На місцях мешканцям допомагає поліція.

Під Донецьком окупанти обстріляли житлові будинки і школу (фото)Під Донецьком окупанти обстріляли житлові будинки і школу (фото)

Окупанти обстріляли житлові будинки й школу у Вугледарі (dn.npu.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що внаслідок ракетного удару по аеродрому в Кропивницькому, загинули семеро людей.

Також ми писали, що у Вінницькій області українські військові збили ворожий безпілотник.

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