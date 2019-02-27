СК РФ відкрив кримінальну справу на українських правоохоронців

Фото: будівля СК РФ (karaulov-andrey.livejournal.com)

У РФ заявляють, що українські правоохоронці "незаконно повідомили про підозру" російським військовим в агресії в Керченській протоці

Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу стосовно старшого слідчого Служби безпеки України (СБУ) в Одеській області Олександра Губського та заступника військового прокурора Південного регіону України Романа Мрочко. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СК РФ.

В РФ повідомляють, що проти українських правоохоронців відкрили справу за фактом "притягнення завідомо невинних громадян Російської Федерації з числа військовослужбовців Міноборони Росії і Прикордонної служби ФСБ Росії (ч. 2 ст. 299 КК РФ)". Зазначимо, що мова йде про російських військових, які у минулому році захопили українські кораблі і екіпаж у Керченській протоці. Після цього військова прокуратура України повідомила про підозру в атаці на українські кораблі сімом військовослужбовцям Російської Федерації. У РФ заявляють про свою невинність.

"Звинувачення російських військових були погоджені заступником військового прокурора Південного регіону України, Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Мрочко, після чого направлені для вручення за останнім відомим українській стороні місцем проходження військової служби громадянами Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, РФ напала на Україну в Керченській протоці в травні 2018 року. Тоді вона захопила три українських корабля і 24 українських моряків, які потім визнали себе військовополоненими.

Після цього "Велика сімка" засудила дії Росії в Керченській протоці і закликала відпустити українських моряків і повернути кораблі. Також НАТО закликав Росію негайно звільнити українських моряків.