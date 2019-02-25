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Оголошено підозру ще 7 російським військовим за захоплення українських моряків

Новини » Політика    25.02.2019 - 11:05
Оголошено підозру ще 7 російським військовим за захоплення українських моряків
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Підозру оголосили генерал-полковнику О. Дворнікову - командувачу військами Південного військового округу РФ

За процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України, семи військовослужбовцям Російської Федерації було повідомлено про підозру через атаку на українські кораблі і екіпаж у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що підозру оголосили генерал-полковнику О. Дворнікову - командувачу військами Південного військового округу РФ, віце-адміралу О. Моісеєву - командувачу Чорноморського флоту РФ, а також п'яти військовослужбовцям-прикордонникам Прикордонного управління ФСБ РФ по республіці Крим.

"Досудовим розслідуванням установлено, що всі 15 військовослужбовців Російської Федерації, яким вже повідомлено про підозру, причетні до ведення агресивної війни. Зокрема, організовували, координували та брали участь у нападі військових суден РФ та інших військових службових осіб Чорноморського флоту і Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації на катери ВМС України, внаслідок чого українські військові зазнали поранень та були захоплені разом з військовою технікою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,  25 листопада Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки, в результаті чого були захоплені три українські судна і 24 моряки. Через такі дії РФ в 10 областях України строком на 30 днів було введено військове положення. Крім того, президент України Петро Порошенко заявляв про загрозу повномасштабної війни з РФ.

РБК-Україна писало, що "Велика сімка" засудила дії Росії у Керченській протоці і закликала відпустити українських моряків і повернути кораблі. Також НАТО закликало Росію негайно звільнити українських моряків.

 

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