СК "Днепр-1" – "Аполлон": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

В пятом туре группового этапа Лиги конференций 2022/23 "Днепр-1" из Украины примет кипрский "Аполлон" в Словакии.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч "Днепр-1" – "Аполлон" состоится в словацком Кошице 27 октября. Начало поединка в 22:00 по Киеву. Ранее в другом матче группы E "Вадуц" из Лихтенштейна примет нидерландский АЗ "Алкмаар".

Где смотреть матч "Вадуц" – "Днепр-1"

У болельщиков не будет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Все матчи основной сетки еврокубков показывают на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч будет Вадим Скичко.

Прогноз букмекеров на матч "Днепр-1" – "Аполлон"

Специалисты конторы Favbet выбрали "спортклубовцев" фаворитом поединка. На их победу принимают ставки с коэффициентом 2,19. Вероятность успеха "Аполлона" оценили баллом 3,40. Ничья – наименее вероятный итог с кэфом 3,55.

Преданные фанаты "Днепра-1" могут заложиться на разгромную победу украинцев (3:0) с перспективным коэффициентом 19,50. В то же время болельщики с верой в открытый футбол могут рассмотреть вариант со ставкой на голы обеих команд в каждом из таймов с кэфом 11,00.

Ориентировочные составы на матч "Днепр-1" – "Аполлон"

"Днепр-1": Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Бабенко, Когут – Назаренко, Пихаленок, Амаш – Довбик

"Аполлон": А. Йованович – Кабрал, Артиматас, В. Йованович, Хаммас – Кирьяку, Шполярич – Йостен, Дигини, Шахар – Дабо

Во вторник "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" и сохранил шансы на место в 1/8 финала Лиги чемпионов. На гол Якумакиса в первой половине "горняки" ответили забитым мячом Мудрика после перерыва. Для выхода в плей-офф дончанам нужно побеждать РБ "Лейпциг" в 6-м туре.