АЕК Ларнака – "Динамо": анонс матча Лиги Европы

АЕК Ларнака – "Динамо"

27 октября, 19:45, Ларнака, "АЕК Арена – Георгиос Карапатакис", трансляция на MEGOGO и Volia TV

Украинский гранд оказался на пороге едва ли не самого большого позора в истории выступлений в европейских турнирах. Пока "бело-синим" светит последнее место на групповом этапе второго по престижности еврокубка, да еще и с нулем в графе "очки". Для исправления ситуации у киевлян всего 180 минут, но гарантий успеха нет.

В квалификации Лиги чемпионов на старте сезона "Динамо" сумело направить праведный гражданский гнев в спортивную злость и одолело "Фенербахче" со "Штурмом". Но поединок с "Бенфикой" что-то сломал внутри механизма, поэтому теперь у "бело-синих" проблемы с победами даже на морально-волевых.

Вот и в четырех предыдущих турах "динамовцы" играли разобрано, медленно, без желания. Если "Фенербахче", "Ренн" и даже АЕК выходили на поле и для наслаждения от игры в частности, то киевляне выглядели обреченными как пролетарии эпохи промышленной революции. А единственными средствами влияния тренера на ситуацию стали показательные замены и ссылки в запас на несколько матчей.

Да, иногда вспышки себя прежних демонстрируют Цыганков и Буяльский. Это приносит локальные достижения. Но даже в чемпионате Украины "Динамо" идет в середине таблицы с тремя поражениями в семи поединках. Так что потенциальная победа "бело-синих" над АЕКом без трех ведущих исполнителей в этот момент похожа на подвиг.

Для пессимистов соперники в актуальном положении – команды одного уровня. Возможно, такое восприятие реальности "Динамо" упростило бы битву за результат на Кипре. Но вряд ли клуб, где до сих пор прежде всего превозносят достижения 25-летней давности, решится принять действительность и бросится работать над ошибками с открытым забралом.

Дисквалифицированы: Гарсия (АЕК Ларнака)

Травмированные: Гама – Бойко, Бущан, Дубинчак, Шапаренко, Супряга

Под вопросом: Параскевас (АЕК Ларнака)

Ориентировочные составы на матч АЕК Ларнака – "Динамо"

АЕК Ларнака: Пирич – Росалес, Миличевич, Томович, Энлезу – Густаво – Наум, Оер – Фараж, Тричковски, Альтман

"Динамо": Нещерет – Кендзера, Забарный, Попов, Вивчаренко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Караваев – Ванат

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:2

"Динамо" дошло до предела, после которого отступление уже невозможно. Если не победить сейчас, еврокубков команде Мирчи Луческу весной не видать. Можно много кивать на тяготы и лишения военного сезона, но эти же вызовы не мешают демонстрировать результат "Шахтеру" и "Днепру-1". Хотя бы один поединок на групповом этапе "бело-синие" обязаны провести на максимуме и пристыдить всех диванных критиков. Хотя бы на несколько дней.