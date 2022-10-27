СК "Дніпро-1" – "Аполлон": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна .

Матч "Дніпро-1" – "Аполлон" відбудеться у словацькому Кошице 27 жовтня. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Раніше в іншому матчі групи E "Вадуц" із Ліхтенштейну прийме нідерландський АЗ "Алкмаар".

Де дивитися матч "Дніпро-1" – "Аполлон"

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватиме матч Вадим Скічко.

Прогноз букмекерів на матч "Дніпро-1" – "Аполлон"

Фахівці контори Favbet обрали "спортклубівців" фаворитом поєдинку. На їхню перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 2,19. Імовірність успіху "Аполлона" оцінили балом 3,40. Нічия – найменш вірогідний підсумок із кефом 3,55.

Віддані фанати "Дніпра-1" можуть закластися на розгромну перемогу українців (3:0) з перспективним коефіцієнтом 19,50. Натомість уболівальники з вірою у відкритий футбол можуть розглянути варіант зі ставкою на голи обох команд у кожному з таймів з кефом 11,00.

Орієнтовні склади на матч "Дніпро-1" – "Аполлон"

"Дніпро-1": Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло – Бабенко, Когут – Назаренко, Піхальонок, Амаш – Довбик

"Аполлон": А. Йовановіч – Кабрал, Артіматас, В. Йовановіч, Хаммас – Кір'яку, Шполяріч – Йостен, Дігіні, Шахар – Дабо

У вівторок "Шахтар" зіграв унічию зі "Селтіком" і зберіг шанси на місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На гол Якумакіса в першій половині "гірники" відповіли забитим м'ячем Мудрика після перерви. Для виходу в плей-офф донеччанам треба перемагати РБ "Лейпциг" у 6-му турі.