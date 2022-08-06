СК "Дніпро-1" підписав хавбека з досвідом виступів у збірній Аргентини

27-річний латиноамериканець став черговим літнім новачком дніпровців. Третя команда минулого сезону УПЛ підписала аргентинця вільним агентом.

Бланко уклав із "Дніпром-1" контракт на 3 роки. У новій команді він виступатиме під 23-м номером. 2022 рік аргентинець розпочав у складі "Індепендьєнте" та встиг зіграти 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. Основна позиція Бланко – центральний півзахисник, але також може зіграти обох вінгерів, лівого хавбека та опорника.

На професіональному рівні аргентинець дебютував у сезоні-2016. Левова частка ігрової кар'єри Бланко пов'язана з рідним "Індепендьєнте", звідки він лише на рік їздив в оренду до "Дефенси і Хустісії". У березні 2019-го дебютував за збірну Аргентини в спарингу проти Венесуели (3:1).

У вівторок "Дніпро-1" отримав потенційного суперника в єврокубках. У плей-офф кваліфікації Ліги Європи команда Олександра Кучера зустрінеться з АЕКом із Ларнаки або белградським "Партизаном".