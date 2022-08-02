СК "Дніпро-1" отримав опонента в плей-офф кваліфікації Ліги Європи

За путівку в груповий етап Ліги Європи 2022/23 СК "Дніпро-1" побореться з переможцем протистояння кіпрського АЕКа та белградського "Партизана".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування .

Коло потенційних суперників "спортклубівців" звузилося до двох. Український представник у Лізі Європи зустрінеться з кіпрським або сербським грандом.

АЕК і "Партизан" зустрінуться в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Поєдинок у Ларнаці запланований на 4 серпня, а матч-відповідь у Белграді – на 11 серпня. Переможець протистояння вийде на "Дніпро-1".

"Спортклубівці" візьмуть старт у єврокубках 18 серпня. Другий поєдинок із кіпріотами або сербами відбудеться 25 серпня. У разі поразки "Дніпро-1" потрапить до групового етапу Ліги конференцій.

Раніше "Динамо" отримало потенційного суперника в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Якщо "біло-сині" пройдуть австрійський "Штурм", то зустрінуться з переможцем пари "Бенфіка" – "Мідтьюлланн".