СК "Днепр-1" подписал хавбека с опытом выступлений в сборной Аргентины

Бывший полузащитник ряда аргентинских команд Доминго Бланко присоединился к лагерю СК "Днепр-1".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
27-летний латиноамериканец стал очередным летним новичком днепровцев. Третья команда прошлого сезона УПЛ подписала аргентинца в качестве свободного агента.
Бланко заключил с "Днепром-1" контракт на три года. В новой команде он будет выступать под 23-м номером. 2022 год аргентинец начал в составе "Индепендьенте" и успел сыграть 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Основная позиция Бланко – центральный полузащитник, но также может сыграть обоих вингеров, левого хавбека и опорника.
На профессиональном уровне аргентинец дебютировал в сезоне-2016. Львиная доля игровой карьеры Бланко связана с родным "Индепендьенте", откуда он лишь на год ездил в аренду в "Дефенсу и Хустисию". В марте 2019-го дебютировал за сборную Аргентины в спарринге против Венесуэлы (3:1).
Во вторник "Днепр-1" получил потенциального соперника в еврокубках. В плей-офф квалификации Лиги Европы команда Александра Кучера встретится с АЕКом из Ларнаки или белградским "Партизаном".
К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.
Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.