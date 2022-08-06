UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СК "Днепр-1" подписал хавбека с опытом выступлений в сборной Аргентины

Фото: Доминго Бланко на тренировке "Днепра-1" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Бывший полузащитник ряда аргентинских команд Доминго Бланко присоединился к лагерю СК "Днепр-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

27-летний латиноамериканец стал очередным летним новичком днепровцев. Третья команда прошлого сезона УПЛ подписала аргентинца в качестве свободного агента.

Бланко заключил с "Днепром-1" контракт на три года. В новой команде он будет выступать под 23-м номером. 2022 год аргентинец начал в составе "Индепендьенте" и успел сыграть 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Основная позиция Бланко – центральный полузащитник, но также может сыграть обоих вингеров, левого хавбека и опорника.

На профессиональном уровне аргентинец дебютировал в сезоне-2016. Львиная доля игровой карьеры Бланко связана с родным "Индепендьенте", откуда он лишь на год ездил в аренду в "Дефенсу и Хустисию". В марте 2019-го дебютировал за сборную Аргентины в спарринге против Венесуэлы (3:1).

Во вторник "Днепр-1" получил потенциального соперника в еврокубках. В плей-офф квалификации Лиги Европы команда Александра Кучера встретится с АЕКом из Ларнаки или белградским "Партизаном".

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр-1УПЛЧемпионат УкраиныФутбол