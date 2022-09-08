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СК "Дніпро-1" – АЗ "Алкмаар": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Фото: Олександр Кучер у колі своїх підопічних (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

У стартовому турі групового етапу Ліги конференцій 2022/23 український СК "Дніпро-1" прийме нідерландський АЗ "Алкмаар".

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.

Матч "Дніпро-1" – АЗ "Алкмаар" відбудеться у словацькому Кошице 8 вересня. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. У паралельному матчі групи E "Вадуц" прийме кіпрський "Аполлон" у Ліхтенштейні.

Де дивитися матч "Дніпро-1" – АЗ "Алкмаар"

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Передматчева студія розпочнеться о 21:45. Коментуватиме матч Віталій Кравченко.

Прогноз букмекерів на матч "Дніпро-1" – АЗ "Алкмаар"

Фахівці контори Favbet вважають нідерландців фаворитом протистояння. На перемогу гостей можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,51. Потенційний успіх "спортклубівців" оцінили серйозним кефом 6,20. Навіть нічия вірогідніша з балом 4,80.

Любителі ставок на точний рахунок можуть закластися на бойову нічию 1:1 із перспективним коефіцієнтом 8,90. Патріотична ставка з перемогою "Дніпра-1" з різницею у два м'ячі та більше здатна збільшити виграш у рівно 13 разів.

Орієнтовні склади на матч "Дніпро-1" – АЗ "Алкмаар"

"Дніпро-1": Юрчук – Адамюк, Сарапій, Сваток, Бузанелло – Бабенко, Піхальонок – Назаренко, Громов, Амаш – Довбик

АЗ "Алкмаар": Верхлюст – Хацідіакос, Бейкема, Деккер, Керкез – Класі, Райндерс – Ев'єн, Де Віт, ван Бредероде – Одгорд

У вівторок донецький "Шахтар" розгромив РБ "Лейпциг" на старті групового етапу Ліги чемпіонів. Забитими м'ячами в складі "гірників" відзначилися Мар'ян Швед (двічі), Михайло Мудрик і Лассіна Траоре.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Фенербахче" та "Динамо" в групі Ліги Європи 2022/23.

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