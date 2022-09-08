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"Фенербахче" – "Динамо": анонс матчу Ліги Європи

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Стамбул, Четвер 08 вересня 2022 08:45
"Фенербахче" – "Динамо": анонс матчу Ліги Європи Фото: "Динамо" вже перемагало "Фенербахче" в сезоні 2022/23 (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

У стартовому турі групового етапу Ліги Європи 2022/23 київське "Динамо" гостюватиме в стамбульського "Фенербахче".

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

"Фенербахче" – "Динамо"

8 вересня, 19:45, Стамбул, "Шюкрю Сараджоглу", трансляція на MEGOGO та Volia TV

Вдруге за два місяці шляхи турецького та українського грандів перетинаються у єврокубках. Після вильоту обох із Ліги чемпіонів на різних стадіях кваліфікації тепер "Фенер" і "Динамо" зустрінуться в групі Ліги Європи. Та з 27 липня – часу останнього побачення команд – диспозиції колективів Жорже Жезуша та Мірчі Луческу, схоже, змінилися.

"Динамо" сяк-так пройшло "Штурм" у 3-му раунді кваліфікації головного єврокубка, без шансів поступилося "Бенфіці" в плей-офф і провалило старт чемпіонату України. Гаразд, поразка від "Дніпра-1" в стартовому турі могла бути випадковістю, а невдача проти "Зорі" – співпадінням. Та вкупі з безапеляційним вильотом із Ліги чемпіонів вимальовується сумна закономірність.

&quot;Фенербахче&quot; – &quot;Динамо&quot;: анонс матчу Ліги Європи

Тим часом "Фенербахче" навпаки додав у порівнянні з літом. "Жовті канарки" йдуть серед лідерів турецької Суперліги, де програли лише один матч – проти "Коньяспора" (0:1) з грою у меншості впродовж 70 хвилин. Окрім того, Жезуш провів повноцінну трансферну кампанію і протестував із новими підопічними низку ігрових схем.

Зараз "Фенербахче" всотав чимало ідей португальського тренера. Коли йдеться про 68-річного уродженця Амадори, то ця обставина нічого доброго для суперників не віщує. Надто, коли опоненти переживають кризовий період. Зіграти на слабких місцях нинішнього "Динамо" стамбульці намагатимуться передусім.

Дискваліфіковані:

Травмовані: Сангаре – Попов, Супряга

Під питанням: Азіз – Циганков

&quot;Фенербахче&quot; – &quot;Динамо&quot;: анонс матчу Ліги Європи

Орієнтовні склади на матч "Фенербахче" – "Динамо"

"Фенербахче": Баїндір – Лемос, Салаї, Перес – Кадіоглу, Кахведжі, Аран, Аліоскі, Лінкольн – Валенсія, Кінг

"Динамо": Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Шапаренко, Сидорчук – Караваєв, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:0

За гучністю власних назв "Фенербахче" та "Динамо" повинні перебувати серед фаворитів не лише групи, а й всієї Ліги Європи. Та реальність сплутала всі карти, тому обом командам доведеться битися за місце під сонцем у кожному матчі.

На старт стамбульського двобою шанси "жовтих канарок" виглядають привабливішими. Вони якісно підсилилися, взяли сильного тактика, непогано стартували на внутрішній арені. Перемога над кризовим "Динамо" здивувати не повинна.

До слова, донецький "Шахтар" шокував РБ "Лейпциг" чотирма голами на виїзді.

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