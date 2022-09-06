"Шахтар" сенсаційно розгромив РБ "Лейпциг" на старті Ліги чемпіонів

Із виїзної перемоги з великим рахунком над німецьким РБ "Лейпциг" розпочав турнірний шлях у Лізі чемпіонів 2022/23 донецький "Шахтар".

Ліга чемпіонів, груповий етап, 1-й тур

Група F

РБ "Лейпциг" – "Шахтар" – 1:4

Голи: Сімакан, 57 – Швед, 16, 58, Мудрик, 76, Траоре, 85

Матч на "Ред Булл Арені" розпочався в спокійному темпі. Попри очікування, "червоні бики" не кинулися вперед задля реалізації сценарію зі швидким м'ячем. Натомість команда Доменіко Тедеско зайняла вичікувальну позицію і дозволила "гірникам" показати себе.

"Шахтар" першим заробив кутовий, але використати стандарт не зумів через злагоджену гру лінії оборони господарів. РБ "Лейпциг" відповів напівмоментом Нкунку після прострілу Сілви – Трубін впорався з ударом у ближньому куті.

А на 16-й хвилині "Шахтар" несподівано повів у рахунку. Гулачі далеко вийшов із воріт, щоб допомогти організувати атаку партнерам. Та отримавши пас від оборонця, досвідчений кіпер занервував і під пресингом Шведа втратив м'яч, а українець холоднокровно відправив сферу в сітку – 0:1!

Пропущений м'яч струсонув "Лейпциг". Саксонці посилили тиск і почали проводити на половині поля "гірників" ще більше ігрового часу. Проте, територіальна перевага "червоних биків" не принесла їм жодних дивідендів. До кінця першої половини господарі не створили реальної нагоди забити.

На старті другого тайму РБ "Лейпциг" заробив перспективний штрафний перед півколом карної зони "гірників". Але Собослай прямим ударом зі стандарту пробив над поперечиною воріт Трубіна.

А ще за кілька хвилин німецький гранд забив. Це Сімакан якісно підключився до атаки "червоних биків", отримав передачу того ж Собослая на правому куті штрафного майданчика й потужно пробив над голкіпером у ближній кут.

Однак, радість фанатів на "Ред Булл Арені" була недовгою. Уже після атаки у відповідь "Шахтар" знову повів у рахунку. Мудрик після пасу з глибини на фланг змістився до центру, накрутив оборонця і відпасував на Шведа, а новачок "гірників" із рикошетом від Орбана оформив дубль!

"Лейпциг" знову полетів вперед, але до справді небезпечних моментів створити не зміг. Зате пропустив втретє в контратаці. Судаков передачею з правого флангу запустив на побачення з Гулачі Мудрика, і вінгер потужним ударом лівою поцілив прямісінько в нижній кут.

Далі більше. "Червоні бики" знову побігли відігруватися, але спромоглися лише на неточний удар Лаймера з меж штрафного після навісу Сімакана. Натомість "Шахтар" забив ще раз після блискавичного випаду за участі Коноплі, Мудрика та Траоре зі завершальним ударом із лінії воротарського – 1:4!

Отямитися від такого шоку саксонці вже не зуміли. Не допомогли й чотири додані арбітром хвилини. Вочевидь, на ранок РБ "Лейпциг" опиниться не тільки у важкому похміллі, а й без головного тренера. Такого провалу на старті сезону Тедеско не пробачать...