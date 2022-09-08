СК "Днепр-1" – АЗ "Алкмаар": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

В стартовом туре группового этапа Лиги конференций 2022/23 украинский СК "Днепр-1" примет нидерландский АЗ "Алкмаар".
Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.
Матч "Днепр-1" – АЗ "Алкмаар" состоится в словацком Кошице 8 сентября. Начало поединка в 22:00 по Киеву. В параллельном матче группы E "Вадуц" примет кипрский "Аполлон" в Лихтенштейне.
У болельщиков не будет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Все матчи главной сетки еврокубков показывают на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV по каналам MEGOGO Футбол. Предматчевая студия начнется в 21:45. Комментировать матч будет Виталий Кравченко.
Специалисты конторы Favbet считают нидерландцев фаворитом противостояния. На победу гостей можно поставить со скромным коэффициентом 1,51. Потенциальный успех "спортклубовцев" оценили серьезным кэфом в 6,20. Даже ничья более вероятна с баллом 4,80.
Любители ставок на точный счет могут заложиться на боевую ничью 1:1 с перспективным коэффициентом 8,90. Патриотическая ставка с победой "Днепра-1" с разницей в два мяча и больше способна увеличить выигрыш в 13 раз.
"Днепр-1": Юрчук – Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло – Бабенко, Пихаленок – Назаренко, Громов, Амаш – Довбик
АЗ "Алкмаар": Верхлюст – Хацидиакос, Бейкема, Деккер, Керкез – Класси, Райндерс – Эвьен, Де Вит, ван Бредероде – Одгорд
Во вторник донецкий "Шахтер" разгромил РБ "Лейпциг" на старте группового этапа Лиги чемпионов. Забитыми мячами в составе "горняков" отличились Марьян Швед (дважды), Михаил Мудрик и Лассина Траоре.
К слову, ранее подготовили анонс поединка "Фенербахче" и "Динамо" в группе Лиги Европы 2022/23.
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