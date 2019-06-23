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У СІЗО, де утримують Бекірова, спалах кору, - Денісова

Новини » Надзвичайні події    23.06.2019 - 11:21
У СІЗО, де утримують Бекірова, спалах кору, - Денісова
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

За словами омбудсмена, перебування Бекірова в СІЗО є вкрай небезпечним

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у СІЗО, де утримують тяжкохворого українського активіста Едема Бекірова, стався спалах кору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку омбудсмена у Facebook.

Як повідомила український омбудсмен, Бекіров не хворів на кір, тому через відсутність імунітету дуже висока можливість його зараження, що є вкрай небезпечним.

"Враховуючи критичний стан здоров'я Едема Бекірова, його подальше перебування в СІЗО є вкрай небезпечним", - наголосила Денісова.

Денісова зазначила, що за словами адвокатів активіста, щоб не виконувати рішення Європейського суду з прав людини, який зобов'язав Росію негайно госпіталізувати Бекірова до лікарні нетюремного типу, активіста вивозили на короткострокове обстеження.

У СІЗО, де утримують Бекірова, спалах кору, - Денісова

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії завершилося слідство у справі українського політв'язня Едема Бекірова, якого звинувачують у "незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки". За словами адвоката Ладіна, Бекіров не визнав провину і повністю підтвердив свої свідчення, раніше дані під час слідства, а також уточнив час і дати, з ким і де перебував.

Крім того, раніше адвокат українського політв'язня Едему Бекірова розповів, що стан здоров'я кримськотатарського активіста критично погіршився.

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