ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В СИЗО, где удерживают Бекирова, вспышка кори, - Денисова

Новости » Происшествия    23.06.2019 - 11:21
В СИЗО, где удерживают Бекирова, вспышка кори, - Денисова
Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

По словам омбудсмена, пребывание Бекирова в СИЗО является крайне опасным

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в СИЗО, где удерживают тяжелобольного украинского активиста активиста Эдема Бекирова, произошла вспышка кори. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу омбудсмена в Facebook.

Как сообщила украинский омбудсмен, Бекиров не болел корью, поэтому из-за отсутствия иммунитета очень высока возможность его заражения, что является крайне опасным.

"Учитывая критическое состояние здоровья Эдема Бекирова, его дальнейшее пребывание в СИЗО является крайне опасным", - подчеркнула Денисова.

Денисова отметила, что по словам адвокатов активиста, чтобы не выполнять решение Европейского суда по правам человека, который обязал Россию немедленно госпитализировать Бекирова в больницу нетюремного типа, активиста вывозили на краткосрочное обследование.

В СИЗО, где удерживают Бекирова, вспышка кори, - Денисова

Напомним, ранее сообщалось, что в России завершилось следствие по делу украинского политзаключенного Эдема Бекирова, которого обвиняют в "незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки". По словам адвоката Ладина, Бекиров не признал вину и полностью подтвердил свои показания, ранее данные во время следствия, а также уточнил время и даты, с кем и где находился.

Кроме того, ранее адвокат украинского политзаключенного Эдема Бекирова рассказал, что состояние здоровья крымскотатарского активиста критически ухудшилось.

Путин назвал условия освобождения удерживаемых украинцев Адвокаты обжалуют отказ ФСБ госпитализировать Бекирова
Новости Украины Денисоваполитзаключенные в РФЭдем Бекиров
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь