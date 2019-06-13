ФСБ закінчила слідство у справі Бекірова

Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Найближчим часом захист розпочне ознайомлення з матеріалами справи

У Росії завершили слідство у справі українського політв'язня Едема Бекірова, якого звинувачують у "незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки". Про це заявили адвокати Олексій Ладін та Іслям Веліляєв, повідомляє "Крим.Реалії".

Найближчим часом захист розпочне ознайомлення з матеріалами справи, після чого її передадуть до суду.

"Сьогодні (12 червня, - ред.) в остаточному варіанті Бекірову висунули звинувачення. Воно залишилося без змін, єдине - чітко уточнили дату і час, коли саме, за версією слідства, він передав боєприпаси і вибухівку. Раніше звинувачення було розпливчасте, час і дата скоєння злочину невстановлені", - розповів Веліляєв.

Зазначається, що старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УФСБ Росії по Криму і Севастополю Іван Романець, "розглянувши матеріали справи, встановив, що Бекіров вчинив незаконне зберігання боєприпасів групою осіб за попередньою змовою".

За словами адвоката Ладіна, Бекіров не визнав провину і повністю підтвердив свої свідчення, раніше дані під час слідства, а також уточнив час і дати, з ким і де перебував.

Нагадаємо, 6 червня "райсуд" Сімферополя продовжив на два місяці термін утримання в слідчому ізоляторі кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Також адвокат українського політв'язня Едему Бекірова розповів, що стан здоров'я кримськотатарського активіста критично погіршився.