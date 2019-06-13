ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ФСБ закінчила слідство у справі Бекірова

Новини » Суспільство    13.06.2019 - 11:00
ФСБ закінчила слідство у справі Бекірова
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Найближчим часом захист розпочне ознайомлення з матеріалами справи

У Росії завершили слідство у справі українського політв'язня Едема Бекірова, якого звинувачують у "незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки". Про це заявили адвокати Олексій Ладін та Іслям Веліляєв, повідомляє "Крим.Реалії".

Найближчим часом захист розпочне ознайомлення з матеріалами справи, після чого її передадуть до суду.

"Сьогодні (12 червня, - ред.) в остаточному варіанті Бекірову висунули звинувачення. Воно залишилося без змін, єдине - чітко уточнили дату і час, коли саме, за версією слідства, він передав боєприпаси і вибухівку. Раніше звинувачення було розпливчасте, час і дата скоєння злочину невстановлені", - розповів Веліляєв.

Зазначається, що старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УФСБ Росії по Криму і Севастополю Іван Романець, "розглянувши матеріали справи, встановив, що Бекіров вчинив незаконне зберігання боєприпасів групою осіб за попередньою змовою".

За словами адвоката Ладіна, Бекіров не визнав провину і повністю підтвердив свої свідчення, раніше дані під час слідства, а також уточнив час і дати, з ким і де перебував.

Нагадаємо, 6 червня "райсуд" Сімферополя продовжив на два місяці термін утримання в слідчому ізоляторі кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Також адвокат українського політв'язня Едему Бекірова розповів, що стан здоров'я кримськотатарського активіста критично погіршився.

ЄСПЛ постановив терміново перевести Бекірова з СІЗО в лікарню Балух повідомив про біль у грудях
Новини України политзаключенные в РФЕдем Бекіров
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся