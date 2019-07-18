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Сійярто не бачить проблеми в агітації угорців в Закарпатті

Новини » Вибори 2019    18.07.2019 - 20:16
Сійярто не бачить проблеми в агітації угорців в Закарпатті
Фото: Петер Сійярто (flickr.com-eu2017ee)

Глава МЗС Угорщини вважає цілком природним участь іноземних політиків в агітації

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що не розуміє, чому Україна так негативно реагує на візити угорських чиновників у Закарпатті напередодні позачергових виборів у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Глава МЗС Угорщини вважає цілком природним участь іноземних політиків в агітації.

"Знаєте, якщо будь-лідер сусідньої країни приїде в Угорщину, щоб зустрітися зі своїм меншістю на нашій території, ми будемо раді. Жодних нарікань", - заявив міністр.

Також він додав, що Угорщина не буде проти, якщо українські політики будуть відкрито агітувати за угорських політиків.

"Ми вважаємо це природним. Серби не мають жодних проблем з тим, що я відвідую Сербію протягом передвиборчої кампанії і бачуся там з угорським співтовариством. Ніяких проблем. Румунія не має жодних проблем, Словаччина не має проблем", - зазначив Сійярто.

На думку міністра, українській владі не варто було так негативно реагувати.

"Не думаю, що заохочення угорців взяти участь у виборах суперечить інтересам самої України", - заявив він.

Сійярто також спростував інформацію Міністерства закордонних справ України про те, що його запросили спочатку в Київ, а потім пропонували поїхати в Закарпатті.

"Не було ніякого запрошення, це брехня", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 16 липня МЗС звернувся до компетентних органів України про надання правової оцінки візиту в Закарпатську область міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто напередодні парламентських виборів.

Додамо також, в Офісі президента планують приймати заходи до угорським політикам з-за зустрічей з окремими народними депутатами напередодні парламентських виборів.

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