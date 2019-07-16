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Пристайко: Україна вживе заходів через втручання Угорщини у вибори

Новини » Вибори 2019    16.07.2019 - 13:59
Пристайко: Україна вживе заходів через втручання Угорщини у вибори
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Деякі угорські політики втручаються в українські справи перед виборами

В Офісі президента планують вживати заходів до угорських політиків через зустрічі з окремими народними депутатами напередодні парламентських виборів. Про це заявив заступник керівника ОП Вадим Пристайко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він нагадав про те, що до України вчора прибули дві делегації Угорської Республіки, а один з  депутатів Ради нещодавно зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини.

"Я не пам’ятаю багато випадків, окрім РФ, коли держави проводили зустрічі з окремими депутатами Верховної ради. У нас була рекомендація міністру Сіярто приїхати в Київ, зустрітись зі своїми новими колегами; ми готові були разом з ним і представником МЗС відвідати Закарпаття. Нажаль, угорська сторона нас не почула. Я вважаю, що це є неприпустимо. Офіс президента буде вживати заходів, щоб це більше не повторювалось", -заявив Пристайко.

Заступник керівника ОП заявив, що МЗС зверталось до угорських колег з проханням уникати до закінчення виборів кроків, які можуть розглядатись як підтримка конкретних політичних сил.

"Мені здається, що в цей момент, коли відбувається підготовка (до виборів, - ред.) і складна ситуація в Україні, можна було б дружній до нас державі  утриматись від таких поїздок", - сказав він.

Пристайко наголосив, що Україна, не збирається забороняти в’їзд угорським політикам, наприклад, міністру Сіярто.

"Водночас, наприклад, Словаччина набагато жорсткіше себе поводить по відношенню до угорських сусідів", - додав він

Нагадаємо, 15 липня Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість останніми діями Угорщини, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя України перед позачерговими виборами у Верховну раду.

У відомстві зазначили, що недавня зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з головою Товариства угорської культури Закарпаття, народним депутатом України Брензовичом в Будапешті, викликає стурбованість української сторони.

Крім того, Україна стурбована поруч візитів на Закарпатті офіційних осіб Угорщини і їх публічними заявами агітаційного характеру в підтримку Брензовича та інших кандидатів на позачергових виборах у Верховну раду.

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