МЗС України застеріг Угорщину від втручання у вибори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна стурбована поруч візитів на Закарпатті офіційних осіб Угорщини

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість останніми діями владою Угорщини, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

У відомстві зазначається, що недавня зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з головою Товариства угорської культури Закарпаття, народним депутатом України Брензовичом в Будапешті, викликає стурбованість української сторони.

Крім того, Україна стурбована поруч візитів на Закарпатті офіційних осіб Угорщини і їх публічними заявами агітаційного характеру в підтримку Брензовича та інших кандидатів на позачергових виборах у Верховну раду.

Крім того, МЗС з подивом дізнався, що, незважаючи на відповідну рекомендацію української сторони, 15 липня на Закарпатті по дипломатичному паспорту з неофіційним візитом прибув глава Адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш для участі в публічному заході в Ужгородському районі.

"Вважаємо такі дії угорської сторони порушенням дипломатичних канонів і духу добросусідства. Українська сторона залишає за собою право на кроки для запобігання втручання Угорщини у внутрішні справи України", - заявили в міністерстві.

Міністерство рекомендує владі Угорщини до завершення виборчого процесу утриматися від подорожей на Закарпатті та інших заходів, які можуть розцінюватися як агітація.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство закордонних справ України викликало на бесіду в офіс відомства посла Угорщини в Україні Іштвана Ийдярто з-за недавніх висловлювань глави МЗС Угорщини Петер Сійярто в Торонто.

Крім того, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що очікує від президента України Володимира Зеленського розв'язання мовного питання, який виник через "мовного" і "навчального" законів.

Зазначимо, позачергові вибори у Верховну раду відбудуться вже в цю неділю, 21 липня.