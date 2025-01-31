Сийярто пригрозил заблокировать продление санкций ЕС против России и назвал условие
Венгрия может заблокировать следующее продление санкций Евросоюза против России. Это произойдет, если Будапешт заметит "угрозы энергетической безопасности" страны.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 444.hu.
"Венгрия никогда не скрывала своей позиции по санкциям, и последние три года ясно показали, что мы правы и в области санкций… Было бы лучше избавиться от них как можно скорее", - заявил Сийярто.
Он напомнил, что на этой неделе Еврокомиссия якобы дала гарантии того, что Украина "не поставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и стран Центральной Европы".
"Если Европейская комиссия не сдержит своего слова, если она не сможет заставить Украину воздержаться от принятия мер или решений, которые могут нанести ущерб энергетической безопасности Венгрии, то ей придется взять на себя ответственность за следующее решение о санкциях", - добавил глава венгерского МИД.
Угрозы Орбана
Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что его страна может наложить вето на продление санкций против России еще на шесть месяцев.
Он уточнил, что такой сценарий возможен, если Украина не возобновит транзит российского газа.
К слову, только несколько дней назад стало известно, что главы МИД стран ЕС поддержали продление санкций против России на шесть месяцев.
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