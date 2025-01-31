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Орбан снова пригрозил наложить вето на санкции против России из-за транзита газа

Пятница 31 января 2025 10:48
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Орбан снова пригрозил наложить вето на санкции против России из-за транзита газа Фото: Виктор Орбан (facebook com/orbanviktor)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова пригрозил наложить вето на санкции Европейского Союза против России. Это произойдет, если Украина не возобновит транзит российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, Орбан пригрозил наложить вето на санкции ЕС против России, когда через шесть месяцев наступит срок их продления. По его словам, это произойдет, если Украина не возобновит транзит российского газа к тому времени.

В то же время Орбан заявил, что на этой неделе Венгрия получила гарантии от исполнительной власти ЕС по восстановлению транзита через Украину. Это побудило его правительство отступить от своей позиции относительно продолжения санкций против Москвы, которые требуют согласия всех 27 стран-членов блока.

"Если обещание будет нарушено, то мы не только предложим прекратить санкции, но и отменим их", - сказал Орбан.

Продление санкций ЕС против России

В ближайшее время послы ЕС проведут заседание по автоматическому продлению санкций против России. Ранее такие решения принимали единогласно без проблем, но на этот раз существует риск блокировки со стороны Венгрии.

Этот риск возник на фоне того, что с 1 января этого года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. Против этого выступили Венгрия и Словакия, которые получают газ из России.

Они призвали ЕС повлиять на решение Украины, а премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить экспорт электроэнергии Украине и уменьшить помощь украинским беженцам.

Сам же Орбан уже не впервые критикует такое решение Украины и выставляет условия для продления санкций ЕС против России.

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Виктор Орбан Российская Федерация
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