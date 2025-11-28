RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Сийярто похвастался обещанием Путина о мирном саммите в Будапеште

Фото: премьер Венгрии Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что он согласен на мирный саммит по Украине в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

По словам Сийярто, в ходе переговоров Орбан подтвердил, что Венгрия якобы стоит на стороне мира и мир в ее интересах. 

Глава МИД пожаловался, что Венгрия "уже заплатила очень высокую цену за эту войну, к которой она не имеет никакого отношения". Поэтому в Будапеште хотят скорейшего завершения войны.

"Российский президент заверил нас, что если будет мирный саммит, то он, без всякого сомнения, состоится в Будапеште", - добавил он. 

Также Сийярто обратился к тем чиновникам, которые "не понимают причину этой встречи" и тем, кто"пытаются ее неправильно понять или интерпретировать".

"Венгрия - суверенная страна. Венгрия имеет суверенную внешнюю политику. Внешнюю политику, которая исходит из национальных интересов.  Внешняя политика, в которой решения принимаются в соответствии с национальными интересами. В рамках этой суверенной внешней политики Венгрия вела с Россией сотрудничество, основанное на взаимном уважении, сотрудничество, которое является сбалансированным", - сказал он. 

Саммит Трампа и Путина

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о том, что они запланировали встречу в Будапеште.

Но после контактов высокопоставленных американских и российских чиновников встреча была перенесена на неопределенный срок.

Трамп заявил, что он пока не видит смысла во встрече с Путиным, поскольку тот не хочет прекращать войну против Украины.

При этом недавно американский лидер заявил, что встретится с Путиным или президентом Украины Владимиром Зеленским, только когда сделка о завершении войны будет заключена или будет находиться на финальной стадии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияВенгрияВиктор ОрбанМирные переговорыВойна в Украине