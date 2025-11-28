UA

Сійярто похвалився обіцянкою Путіна про мирний саміт у Будапешті

Фото: прем'єр Угорщини Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв прем'єру Угорщини Віктору Орбану, що він згоден на мирний саміт щодо України в Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у Facebook.

За словами Сійярто, під час переговорів Орбан підтвердив, що Угорщина нібито стоїть на боці миру, і мир в її інтересах.

Глава МЗС поскаржився, що Угорщина "вже заплатила дуже високу ціну за цю війну, до якої вона не має жодного стосунку". Тому в Будапешті хочуть якнайшвидшого завершення війни.

"Російський президент запевнив нас, що якщо буде мирний саміт, то він, без жодного сумніву, відбудеться в Будапешті", - додав він.

Також Сійярто звернувся до тих урядовців, які "не розуміють причину цієї зустрічі" і до тих, хто "намагаються її неправильно зрозуміти або інтерпретувати".

"Угорщина - суверенна країна. Угорщина має суверенну зовнішню політику. Зовнішню політику, яка випливає з національних інтересів. Зовнішня політика, в якій рішення ухвалюються відповідно до національних інтересів. У рамках цієї суверенної зовнішньої політики Угорщина вела з Росією співпрацю, засновану на взаємній повазі, співпрацю, яка є збалансованою", - сказав він.

Саміт Трампа і Путіна

Нагадаємо, у жовтні президент США Дональд Трамп після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним заявив про те, що вони запланували зустріч у Будапешті.

Але після контактів високопоставлених американських і російських чиновників зустріч було перенесено на невизначений термін.

Трамп заявив, що він поки що не бачить сенсу в зустрічі з Путіним, оскільки той не хоче припиняти війну проти України.

При цьому нещодавно американський лідер заявив, що зустрінеться з Путіним або президентом України Володимиром Зеленським тільки тоді, коли угоду про завершення війни буде укладено або вона буде перебувати на фінальній стадії.

