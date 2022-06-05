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Будапешту не варто хизуватися своєю людожерською позицією, - Подоляк

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Україна, Неділя 05 червня 2022 17:45
Будапешту не варто хизуватися своєю людожерською позицією, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк (presedent.gov)
Автор: Євгеній Прокопенко

Єдина "проблемна" країна у європейській родині це Угорщина. Тож Будапешту час припинити хизуватися своєю людожерською позицією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави ОП України Михайла Подоляка.

Звертаючись до спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера, Подоляк зазначив, що Угорщина - єдина "проблемна" країна у Європейському Союзі, яка блокує будь-які реакції на звірства Росії в Україні.

"Офіційному Будапешту варто перестати хизуватися своєю людожерською позицією. Подібні заяви залишать вам не найкраще місце в підручниках історії", - зазначив радник глави ОП України.

Він додав, що Угорщина продовжує торгівельну співпрацю з Росією, зокрема по закупці нафти.

"Літописи не горять: час завжди показує, хто є хто. Російські кати вбивають, ґвалтують і знищують міста. Президент Зеленський б’ється за свій народ. Європа допомагає й подає набої. Угорщина свідомо обмінює душі мертвих українських дітей за нафтові пряники. Ганьба", - додав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер назвав "якоюсь психічною проблемою" рішучість президента Володимира Зеленського, з якою він іноді жорстко просить західних партнерів про підтримку України в протистоянні російській агресії.

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Ірина Подоляк
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