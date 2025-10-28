Сийярто в Минске заговорил на русском: что заявил глава МИД Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Минск во вторник, 28 октября. Там у него запланирована встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Сийярто написал в Facebook.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник находится с визитом в Минске, где встречается с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Встреча Сийярто и Лаврова состоялась на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Путь к безопасному и успешному диалогу ведет через Евразию, только диалог Восток-Запад может улучшить критическую ситуацию безопасности в мире сегодня", - написал Сийярто.

Более того, свое выступление Сийярто начал на русском языке, призывая восстановить международное сотрудничество. А также заявил о готовности Будапешта предоставить площадку для переговоров России и Запада.

"Конечно, меня много будут критиковать за мое участие, но ситуация в глобальной безопасности настолько плохая, что я должен быть здесь сегодня", - сказал венгерский глава МИД.