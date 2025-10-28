ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Сійярто в Мінську заговорив російською: що заявив глава МЗС Угорщини

Угорщина, Вівторок 28 жовтня 2025 14:38
UA EN RU
Сійярто в Мінську заговорив російською: що заявив глава МЗС Угорщини Фото: глава МЗС Угорщини Петер Сійярто (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув з візитом до Мінська у вівторок, 28 жовтня. Там у нього запланована зустріч з російським колегою Сергєєм Лавровим.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Сійярто написав у Facebook.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в вівторок перебуває з візитом у Мінську, де зустрічається з російським колегою Сергєєм Лавровим.

Зустріч Сійярто та Лаврова відбулась на полях Мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки.

"Шлях до безпечного та успішного діалогу веде через Євразію, тільки діалог Схід-Захід може покращити критичну безпекову ситуацію у світі сьогодні", - написав Сійярто.

Ба більше свій виступ Сійярто розпочав російською мовою, закликаючи відновити міжнародну співпрацю. А також заявив про готовність Будапешта надати майданчик для переговорів Росії та Заходу.

"Звичайно, мене багато критикуватимуть за мою участь, але ситуація в глобальній безпеці настільки погана, що я маю бути тут сьогодні", - сказав угорський глава МЗС.

Угорські дрони над Україною

Угорщина могла стежити за українською оборонною промисловістю, використовуючи розвідувальні безпілотники.

"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", - повідомив Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Раніше СБУ викрила угорських розвідників на Закарпатті - 9 травня вони збирали інформацію про оборонні можливості області, зокрема про вразливі місця у наземній та повітряній обороні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина
Новини
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію