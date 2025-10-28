Сійярто в Мінську заговорив російською: що заявив глава МЗС Угорщини
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув з візитом до Мінська у вівторок, 28 жовтня. Там у нього запланована зустріч з російським колегою Сергєєм Лавровим.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Сійярто написав у Facebook.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в вівторок перебуває з візитом у Мінську, де зустрічається з російським колегою Сергєєм Лавровим.
Зустріч Сійярто та Лаврова відбулась на полях Мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки.
"Шлях до безпечного та успішного діалогу веде через Євразію, тільки діалог Схід-Захід може покращити критичну безпекову ситуацію у світі сьогодні", - написав Сійярто.
Ба більше свій виступ Сійярто розпочав російською мовою, закликаючи відновити міжнародну співпрацю. А також заявив про готовність Будапешта надати майданчик для переговорів Росії та Заходу.
"Звичайно, мене багато критикуватимуть за мою участь, але ситуація в глобальній безпеці настільки погана, що я маю бути тут сьогодні", - сказав угорський глава МЗС.
Угорські дрони над Україною
Угорщина могла стежити за українською оборонною промисловістю, використовуючи розвідувальні безпілотники.
"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", - повідомив Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Раніше СБУ викрила угорських розвідників на Закарпатті - 9 травня вони збирали інформацію про оборонні можливості області, зокрема про вразливі місця у наземній та повітряній обороні.