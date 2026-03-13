Сийярто обвинил страны Балтии в том, что они "играют под дудку Зеленского"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Балтии якобы подыгрывают президенту Украины Владимиру Зеленскому в энергетических спорах с Будапештом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства Венгрии в соцсети Х.

Сийярто отреагировал на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, который сказал, что ему было бы стыдно жить в стране, которая покупает дешевую российскую нефть, поскольку это, по его мнению, означает потерю энергетической автономии.

В ответ глава венгерской дипломатии заявил, что Будапешт не позволит диктовать себе условия в энергетической политике.

"Страны Балтии уже давно играют под дудку Зеленского, но Венгрия не поддастся шантажу со стороны украинского президента", - заявил он.

Сийярто также подчеркнул, что никто не может заставлять Венгрию покупать энергоносители по более высоким ценам.

"Никто не может указывать нам, у кого мы должны или не должны покупать нефть, и никто не может заставить нас покупать нефть по более высокой цене, чем раньше", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что семьи во многих европейских странах платят за коммунальные услуги втрое или вчетверо больше, чем венгерские домохозяйства.

"Мы будем защищать более низкие расходы на энергоносители и отстаивать наш суверенитет!" - подытожил министр.