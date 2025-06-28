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Россия увеличивает объемы производства оружия и готовится к новой войне, - ISW

Суббота 28 июня 2025 05:40
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Россия увеличивает объемы производства оружия и готовится к новой войне, - ISW Фото: российский танк T-90 "Прорыв" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская Федерация наращивает производство дронов, боевых машин пехоты (БМП), авиационной техники и кораблей. Именно на эти типы вооружений Кремль будет делать ставку в случае будущей войны с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По информации Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, аффилированного с Министерством обороны РФ, в период с апреля по май 2025 года промышленное производство в стране выросло на 2,6%. Главную часть роста обеспечил стремительный прирост объемов продукции оборонного назначения.

Авиация

В частности, в мае 2025 года месячный объем производства авиационной техники по сравнению с апрелем вырос на 16,9% и в 1,6 раза превысил аналогичные показатели 2024 года. Также в период с февраля по май текущего года, Россия на 16% увеличила свои производственные мощности в авиационной и кораблестроительной отраслях.

"Эти данные центра свидетельствуют о стремлении РФ расширить стратегическую промышленную инфраструктуру в средне- и долгосрочной перспективе. Указанные меры могут быть частью процесса реорганизации и восстановления боевых возможностей вооруженных сил России, учитывая возможность затяжного конфликта со странами НАТО", - убеждены эксперты ISW.

Бронетехника

Спутниковые снимки отдельных российских заводов по ремонту бронетехники свидетельствуют о наращивании Россией производства боевых машин пехоты (БМП). По сообщениям аналитического ресурса, который отслеживает деятельность российских военных предприятий, РФ сейчас способна производить и ремонтировать больше БМП, чем раньше.

При этом отмечается, что сокращение применения бронетехники и танков в боевых действиях зимой 2024-2025 годов позволяет накапливать запасы таких машин.

Отмечается, что "Кургнмашзавод" остается единственным публично известным производителем БМП-3 советского образца. В то же время, согласно спутниковым снимкам, отдельные ремонтные предприятия уже исчерпали большинство имеющихся запасов старой техники. Однако по крайней мере один завод в Рубцовске (Алтайский край) существенно модернизировал свои производственные возможности.

Кроме того, дополнительные аналитические материалы свидетельствуют, что Россия достигла определенного прогресса в расширении производства танков Т-90М. Это дополнительно подтверждает длительные инвестиции россиян в долгосрочное производство тяжелой бронетехники.

"Пока непонятно, направлены ли эти меры на подготовку к новому масштабному наступлению против Украины в кратко- или среднесрочной перспективе, или же речь идет о восстановлении потенциала для возможного более широкого противостояния с НАТО", - отмечают в ISW.

Риск войны России с НАТО

В последнее время лидеры стран Запада все чаще заявляют, что российский диктатор Владимир Путин готовится к длительной масштабной войне с Североатлантическим альянсом (НАТО).

Руководство Альянса и ЕС предполагают, что такая война может вспыхнуть в 2028-2030 годах.

В случае новой масштабной войны на континенте, потери мирового ВВП потерь достигнут 1,5 трлн долларов.

Американское издание Newsweek создало карту с линиями фронта на случай агрессии РФ.

Недавно Путин подписал указ о реквизиции оборонных предприятий во время войны.

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