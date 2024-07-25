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Ситуация со светом улучшается благодаря ремонтам генерации, - эксперт

Четверг 25 июля 2024 16:59
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Ситуация со светом улучшается благодаря ремонтам генерации, - эксперт Фото: ситуация со светом улучшается благодаря ремонтам генерации (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Благодаря выходам из ремонтов блоков атомной, тепловой и гидрогенерации сейчас ситуация с электроснабжением лучше, чем на прошлой неделе.

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Мы видим сегодня ситуация несколько лучше, чем это было на прошлой неделе. И об этом я говорил и прогнозировал, как и другие некоторые эксперты, что в конце июля будет ситуация ощутимо лучше, и она улучшится еще больше, начиная с середины августа. Это связано, прежде всего, с тем, что постепенно блоки как и атомных электростанций, так и тепловых электростанций, гидроэлектростанций будут выходить из ремонта", - сказал он.

Омельченко пояснил, что также фактор улучшения ситуации со светом влияет на уменьшение температуры воздуха.

Напомним, на прошлой неделе на Южноукраинской АЭС за три дня сгорело три трансформатора тока, что привело к временному ухудшению ситуации со светом.

Вчера, 24 августа, на одной из украинских АЭС был выведен из планового ремонта энергоблок.

По словам главы Государственной службы энергетического надзора Руслана Слободяна, энергетики надеются, что тенденция на отмену отключений энергоснабжения будет долговременной.

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