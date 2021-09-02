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"Укрзалізниця" повідомила про затримку низки поїздів через негоду: список

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Четвер 02 вересня 2021 09:11
"Укрзалізниця" повідомила про затримку низки поїздів через негоду: список Фото: в Україні затримуються поїзди (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Инна Собора

В Україні затримується низка поїздів. Причиною збою стали складні погодні умови та технічні перебої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Так, затримуються поїзди:

  • №274 Одеса - Чернівці (затримка складає 5 години 10 хвилин);
  • №82 Київ - Ужгород (3 години 40 хвилин);
  • №136 Білгород-Дністровський - Чернівці (2 години 10 хвилин);
  • №49 Київ - Трускавець (2 години);
  • №791 Кременчук - Київ (1 годину 40 хвилин);
  • №12 Одеса - Львів (1 годину 10 хвилин);
  • №108 Одеса - Ужгород (1 годину);
  • №38 Запоріжжя - Київ (1 годину);
  • №26 Одеса - Рахів (40 хвилин);
  • №11 Львів - Одеса (40 хвилин).

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