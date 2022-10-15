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Ситуация на валютном рынке стабилизировалась: НБУ продал 600 млн долларов

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Украина, Суббота 15 октября 2022 08:49
Ситуация на валютном рынке стабилизировалась: НБУ продал 600 млн долларов Фото: НБУ сократил продажу валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 10 по 14 октября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 8,30 млн долларов и продал 613,23 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 604,93 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк сократил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал 608,54 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 3 142,21 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 20 704,11 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 17 561,90 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Ситуация на валютном рынке стабилизировалась: НБУ продал 600 млн долларовСитуация на валютном рынке стабилизировалась: НБУ продал 600 млн долларов

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

В НБУ не планируют менять фиксированный курс в ближайшее время. Новоназначенный глава Национального банка Украины Андрей Пышный считает фиксированный курс на уровне 36,6 гривен за доллар адекватным ситуации.

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