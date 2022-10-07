Новый глава НБУ прокомментировал ситуацию с курсом доллара
Новоназначенный глава Национального банка Украины Андрей Пышный считает фиксированный курс на уровне 36,6 гривен за доллар адекватным ситуации. На рыночный курс оказывают влияние психологические факторы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .
По его информации, Пышный во время выступления в Раде заявил, что курс, определенный НБУ, вполне адекватен и отвечает текущим экономическим реалиям. Курс на рынке - это колебания в основном из-за психологического элемента.
В то же время, он сказал, что не готов сейчас прогнозировать курс. (НБУ никогда не прогнозирует курс, - ред.)
Пышный также заявил, что учетная ставка НБУ на уровне 25% адекватна и пока будет таковой.
Кроме того, новый глава НБУ заявил, что на 7 октября золотовалютные резервы составляют более 24 млрд долларов. За последнюю неделю они немного выросли.
Напомним, в течение сентября 2022 года международные резервы Украины сократились на 5,9% до 23 929,6 млн долларов. С начала года резервы упали на 22,7% (на 7011,35 млн долларов).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .