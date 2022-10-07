ua ru
Пт, 07 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новый глава НБУ прокомментировал ситуацию с курсом доллара

Новина українською →
Украина, Пятница 07 октября 2022 13:40
Новый глава НБУ прокомментировал ситуацию с курсом доллара Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Александр Белоус

Новоназначенный глава Национального банка Украины Андрей Пышный считает фиксированный курс на уровне 36,6 гривен за доллар адекватным ситуации. На рыночный курс оказывают влияние психологические факторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

По его информации, Пышный во время выступления в Раде заявил, что курс, определенный НБУ, вполне адекватен и отвечает текущим экономическим реалиям. Курс на рынке - это колебания в основном из-за психологического элемента.

В то же время, он сказал, что не готов сейчас прогнозировать курс. (НБУ никогда не прогнозирует курс, - ред.)

Пышный также заявил, что учетная ставка НБУ на уровне 25% адекватна и пока будет таковой.

Кроме того, новый глава НБУ заявил, что на 7 октября золотовалютные резервы составляют более 24 млрд долларов. За последнюю неделю они немного выросли.

Напомним, в течение сентября 2022 года международные резервы Украины сократились на 5,9% до 23 929,6 млн долларов. С начала года резервы упали на 22,7% (на 7011,35 млн долларов).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Рада назначила нового главу Нацбанка
Рада назначила нового главу Нацбанка
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке